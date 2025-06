Usa il segretario alla Difesa Hegseth | Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato | La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l' aborto

In un susseguirsi di eventi di grande rilevanza, il segretario alla difesa Hegseth celebra il successo storico di Trump alla NATO, mentre la Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto. Nel frattempo, il presidente americano riceve complimenti dal capo del Pentagono per l’accordo degli alleati sull’aumento delle spese militari entro il 2035, segnando un momento decisivo per la politica e la sicurezza degli Stati Uniti.

Il presidente americano riceve i complimenti da parte del capo del Pentagono dopo l'ok dei Paesi alleati all'aumento delle spese militari entro il 2035. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato" | La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto

In questa notizia si parla di: segretario - difesa - hegseth - trump

Il segretario a Difesa Usa Hegseth si allena con le truppe - Durante la sua visita a Singapore, il Segretario alla Difesa USA Pete Hegseth ha scelto di allacciarsi gli stivali e allenarsi con le truppe sull'USS Dewey.

Translate postUsa, il segretario alla Difesa Hegseth: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato" #trump #26giugno https://tgcom24.mediaset.it/mondo/donald-trump-diretta-live-giovedi-26-giugno-2025_100241481-202502k.shtml… Vai su X

Trump annuncia conferenza stampa al Pentagono Il Presidente Donald J. Trump ha annunciato che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, insieme a rappresentanti militari, terrà una importante conferenza stampa domani alle 8:00 (ora di Washington, le Vai su Facebook

Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato; Hegseth, Trump ha raggiunto cambiamento storico alla Nato; Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato.

Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato" - Lo ha detto il segretario alla Difesa americana, Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono, riferendosi alla promess ... Segnala msn.com

Hegseth, Trump ha raggiunto cambiamento storico alla Nato - Lo ha detto il segretario alla Difesa americana, Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono riferendosi alla promessa ... ansa.it scrive