Usa da Corte Suprema stop a finanziamenti pubblici per aborto

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di consentire agli Stati di bloccare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood segna un passo cruciale nel dibattito sull’aborto e sulla salute riproduttiva. Questa vittoria per i Repubblicani apre nuove sfide per l’organizzazione e mette in evidenza le tensioni politiche che ancora dividono il paese su questi temi delicati, lasciando aperto il futuro dei servizi offerti...

Usa, la Corte Suprema ha stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, il più grande fornitore di servizi per l’ aborto degli Stati Uniti. Una vittoria per i Repubblicani. Si tratta di una vittoria per i Repubblicani, che premono per il taglio dei fondi all’organizzazione. Il caso riguarda il finanziamento di altri servizi sanitari forniti da Planned Parenthood in Carolina del Sud, ma la sentenza potrebbe avere implicazioni più ampie per i pazienti Medicaid. La Carolina del Sud ha sostenuto che nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all’importante fornitore di servizi per l’aborto, anche se quei soldi non sono destinati alle interruzioni di gravidanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, da Corte Suprema stop a finanziamenti pubblici per aborto

