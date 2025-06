Usa Corte Suprema dà ragione ai repubblicani e blocca finanziamenti pubblici per l’aborto stop fondi a Medicaid per Planned Parenthood

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di bloccare i finanziamenti pubblici a Planned Parenthood, sostenendo che nessun fondo pubblico dovrebbe essere destinato all’aborto, anche se indirettamente. Questa decisione rappresenta una vittoria dei repubblicani e segna un cambiamento significativo nel panorama delle politiche sanitarie. Con questa sentenza, si apre una nuova fase nel dibattito sui finanziamenti pubblici alla salute riproduttiva, lasciando molte incognite sul futuro delle strutture coinvolte.

Le autorità della Carolina del Sud hanno sostenuto che nessuna somma di denaro pubblico dovrebbe essere destinata a Planned Parenthood, anche se i fondi non sono utilizzati direttamente per l'aborto La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso: stop ai finanziamenti pubblici per l'aborto.

