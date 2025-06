Usa Corte Suprema blocca finanziamenti pubblici per aborto

Una decisione che scuote il panorama dei diritti riproduttivi negli Stati Uniti: la Corte Suprema, con una maggioranza conservatrice, ha stabilito di bloccare i finanziamenti pubblici per l'aborto attraverso Medicaid. Questa sentenza limita le possibilitĂ di citare in giudizio gli Stati per far valere il diritto alla scelta del fornitore sanitario, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito sulla libertĂ di scelta e le politiche sanitarie americane. Ma cosa significa davvero questa decisione per le future generazioni?

(Adnkronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto. La Corte ha stabilito, con una decisione presa a maggioranza conservatrice (6-3), che i beneficiari di Medicaid non possono citare in giudizio gli Stati per far valere il proprio diritto alla libera scelta del fornitore sanitario.  La sentenza riguarda un caso . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: corte - suprema - blocca - finanziamenti

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

La Corte Suprema Usa blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto Vai su Facebook

La Corte Suprema Usa blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto; USA: Corte suprema blocca finanziamenti pubblici per aborti; Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato | La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto.

Aborto, la Corte Suprema Usa blocca i finanziamenti pubblici: vittoria per i repubblicani - Vittoria per i repubblicani dopo che la Corte Suprema ha stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, la più grande associazione per ... Segnala ilmattino.it

Trumpismo. La Corte Suprema degli Stati Uniti blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto - Stop ai fondi Medicaid per Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi nel Paese, che si occupa anche di contraccezione e ... huffingtonpost.it scrive