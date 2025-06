Usa commenti Khamenei? Vuole salvarsi la faccia

In un clima di tensione crescente, le accuse della Casa Bianca a Khamenei evidenziano le complesse dinamiche di potere e diplomazia nel cuore dell'Iran. L'ayatollah, cercando di mantenere la faccia di fronte alle pressioni internazionali, minimizza l'impatto degli attacchi statunitensi sul programma nucleare. Una strategia di sopravvivenza politica o una reale volontà di dialogo? La risposta potrebbe definire il futuro delle relazioni tra Teheran e Washington, ecco cosa ci attende nei prossimi sviluppi.

La Casa Bianca ha accusato l'ayatollah Ali Khamenei di aver cercato di "salvare la faccia", dopo che la Guida Suprema iraniana ha minimizzato l'impatto degli attacchi Usa sul programma nucleare di Teheran. "Abbiamo visto il video dell'ayatollah, quando si ha un regime totalitario, bisogna salvare la faccia", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt durante un briefing.

