Us Open il doppio misto vip fa incazzare i doppisti di professione Mladenovic attacca Alcaraz | imbarazzante

Lo Us Open 2025 si prepara a rivoluzionare il mondo del tennis con un nuovo formato nel doppio misto, scatenando reazioni infuocate tra i professionisti. La distinzione tra coppie di ranking e wild card ha giĂ sollevato polemiche, tra cui quella di Mladenovic, che ha criticato duramente la scelta di Alcaraz. Ma quali saranno le conseguenze di questa sperimentazione? Resta sintonizzato per scoprire come il grande torneo si trasformerĂ in un'esperienza ancora piĂą emozionante ed incerta.

Qualche giorno fa è stato ufficialmente reso noto che allo Us Open 2025 – in scena a New York dal 24 agosto al 7 settembre – verrĂ sperimentato un nuovo formato per il torneo di doppio misto. Il tabellone per la categoria sarĂ composto da 16 coppie: 8 di queste parteciperanno per merito di ranking, mentre le altre 8 lo faranno grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori (un invito speciale). Le coppie in questione si contenderanno il titolo in due giornate dedicate, il 19 e il 20 agosto, lo faranno in partite al meglio dei tre set, in cui ogni parziale sarĂ dalla durata di quattro giochi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it