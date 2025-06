Urban Jürgensen è il marchio di orologi che in questo momento fa impazzire tutti

Urban Jürgensen 252RGersen 232: il marchio di orologi che sta conquistando il cuore degli appassionati. In un’epoca in cui il vintage torna prepotentemente alla ribalta, questo storico brand danese, con oltre 250 anni di tradizione, si distingue per eleganza e innovazione. Dalla sua nascita a Copenaghen, Urban Jürgensen ha prodotto capolavori che uniscono passato e presente, rendendo ogni pezzo un vero e proprio investimento nel tempo. È il momento di scoprire perché tutti ne parlano.

Urban Jürgensen è l'orologio del momento. Tutto ciò che è vintage in questo periodo sta tornando di nuovo alla ribalta. I marchi di una volta sono la moda di oggi. Urban Jürgensen, in particolare, si distingue per essere un brand con una storia molto antica iniziata 250 anni fa a Copenaghen, dove l'orologiaio di seconda generazione Urban Jürgensen ha realizzato oltre settecento orologi all'inizio del XIX secolo, oltre a introdurre innovazioni tecnologiche come i cronometri marini ad alta precisione. Attenzione a non farsi ingannare dall'immagine anticonformista del marchio dovuta, soprattutto, al recente evento a Los Angeles, probabilmente il lancio di un segnatempo più chiacchierato dell'anno: il nome Urban Jürgensen non sarà famoso come Patek Philippe o Rolex, ma è uno tra i più iconici nell'universo orologiero del XVIII e XIX secolo e, di conseguenza, vanta un seguito di fedeli estimatori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it