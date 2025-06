Urawa Reds-Monterrey poker messicano e ottavi di finale!

Il Monterrey si conferma protagonista nel Mondiale per Club, schiacciando gli Urawa Reds con un perentorio 4-0 e staccando così il pass per gli ottavi di finale. Con una prestazione convincente e un cammino solido nel gruppo E, i messicani si guadagnano il secondo posto alle spalle dell’Inter, puntando ora a sorprendere anche nella fase successiva. La loro vittoria segnala la forza emergente del calcio messicano su palcoscenici internazionali.

Il Monterrey ha vinto per 4-0 contro gli Urawa Reds e ha conquistato così gli ottavi di finale del Mondiale per Club. QUALIFICATI – Il Monterrey ha battuto per 4-0 gli Urawa Reds conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I messicani passano al turno successivo con una vittoria e due pareggi nel gruppo E ed i cinque punti in classifica gli valgono il secondo posto alle spalle dell' Inter. Nei primi 40 minuti della gara la partita era già chiusa e le pressioni si sono spostate sulle spalle del River Plate, già condannato qualora avesse pareggiato o perso con i nerazzurri.

