Urawa Reds Monterrey 0-4 | messicani a valanga il poker vale il sorpasso sul River Plate e il pass per gli ottavi di finale Il recap

Una notte di emozioni nel Mondiale per Club, con il Monterrey che schianta gli Urawa Reds 4-0, conquistando un meritato pass agli ottavi di finale. La vittoria a valanga non solo premia il talento messicano ma consente anche al Monterrey di superare il River Plate e di mettere in discussione le gerarchie del girone E. È stata una partita ricca di sorprese e adrenalina, che ha acceso la corsa alla conquista del titolo mondiale.

di quanto successo. Nella notte italiana si è concluso il girone E del Mondiale per Club, quello in cui era inserita l' Inter. Nell'altra sfida del gruppo il Monterrey ha passeggiato sugli Urawa Reds e conquistato il pass per gli ottavi di finale. Il poker rifilato dai messicani vale infatti il sorpasso al secondo posto in classifica all'ultima giornata ai danni del River Plate, sconfitto proprio dalla squadra di Chivu. Questa sera scenderà in campo la Juve contro il Manchester City.

