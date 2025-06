Upcycling l’economia circolare fra sostenibilità e nuove mode | Italia leader in Europa Il caso virtuoso della spagnola Ecoalf

solo nel settore della moda, il mercato dell'upcycling è destinato a crescere esponenzialmente, ridefinendo il concetto di stile sostenibile e ponendo l'Italia all'avanguardia di questa rivoluzione green. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla spagnola Ecoalf, leader europeo nel settore, che dimostra come economia circolare e innovazione possano creare nuove mode e opportunità di crescita, confermando che il futuro della moda può essere sostenibile e di tendenza.

È un fenomeno economico ma anche culturale, in fase di consolidamento e forte della sua indubbia valenza ambientale: parliamo dell’upcycling, la pratica di trasformare materiali di scarto in oggetti che acquistino un valore superiore. A livello europeo, il settore dell'economia circolare è stimato in centinaia di miliardi di euro, con previsioni di ulteriore espansione per i prossimi anni. Solo nel settore della moda, il mercato dovrebbe raggiungere, secondo gli esperti, diverse decine di miliardi di dollari nei prossimi anni. Upcycled fashion: 16,7 miliardi di dollari entro il 2032. Il solo mercato globale dell' upcycled fashion, che rappresenta una fetta importante, è stato stimato a 9,8 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 16,7 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale dell'8,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net