Uomo trovato morto con la testa spaccata davanti casa del fratello indagini in corso

Una notte di suspence e mistero ad Arpino, dove un uomo è stato trovato senza vita con evidenti segni di violenza davanti alla casa del fratello. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda che ha scosso la comunità. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e le novità sulle indagini in corso, mentre si cerca di fare luce su questo enigma inquietante.

Una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire ha scosso nella notte la comunità di Arpino (Frosinone) e l’intero comprensorio. I fatti si sono consumati poco dopo le 23:00 di ieri in via Moncisterna, dove è stato lanciato un allarme che ha richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - trovato - morto - testa

Uomo trovato sanguinante in strada a Moncalieri: "Due rapinatori mi hanno accoltellato in casa" - Lunedì 12 maggio 2025, un uomo brasiliano sulla quarantina è stato trovato sanguinante per le strade di Borgo San Pietro a Moncalieri.

Si indaga per omicidio per la morte di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato morto in casa a Bologna questa mattina in via Antonio Zanolini. L'uomo era riverso a terra a faccia in giù in un lago di sangue, colpito alla testa da un oggetto contundente. IL VIDEO Vai su Facebook

Trovato morto nudo in casa, con la testa nel frigo. L'ipotesi di un malore per il caldo; Trovato morto in casa, era stato dimesso dal pronto soccorso per un mal di testa. C'è un indagato; Trovato morto con un proiettile in testa.

Doppia tragedia nel bresciano: è il bagnino di Castrezzato l'uomo trovato morto sul Monte Orfano - Classe 1988, era uno degli assistenti alla balneazione in servizio nella piscina comunale, dove venerdì si era verificato un tragico incidente costato la vita a un bimbo di 4 anni ... Segnala primatreviglio.it

Uomo trovato morto in un bosco nel milanese con una ferita alla testa: si indaga su un possibile omicidio - MSN - Ieri, 26 dicembre, un uomo è stato trovato morto con una ferita alla testa in un . Da msn.com