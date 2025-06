Uomo sfregiato e serie di rapine violente a Reggio Emilia 7 giovani arrestati | così seminavano il terrore

Una notte di paura a Reggio Emilia: sette giovani, autori di rapine e aggressioni brutali, sono stati arrestati grazie a un’indagine meticolosa. La città respira sollevata, mentre la polizia svela i dettagli di una serie di crimini che avevano seminato terrore tra i cittadini. Un esempio di come l’impegno delle forze dell’ordine possa riportare la sicurezza e la serenità nelle strade.

Sette giovani arrestati a Reggio Emilia per rapine e aggressioni violente. La polizia ha ricostruito i loro crimini grazie a indagini dettagliate.

