Uomo accoltellato nella notte tra Principe e Dinegro indaga la polizia

Nella notte tra Principe e Dinegro, un uomo di 38 anni è stato vittima di una brutale aggressione che ha lasciato ferite profonde e molte domande. La polizia indaga sul motivo di questa violenta vicenda, avvenuta tra via Doria e via Bruno Buozzi, dove il malcapitato si è trascinato sanguinante dopo essere stato colpito con cocci di bottiglia. Cosa si nasconde dietro questa scena di violenza?

Un uomo di 38 anni è stato aggredito nella notte in via Doria, a Principe, per poi trascinarsi fino in via Bruno Buozzi. È stato ferito con cocci di una bottiglia e ha riportato diverse ferite all’addome e tagli in altre parti del corpo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Uomo accoltellato nella notte tra Principe e Dinegro, indaga la polizia

In questa notizia si parla di: uomo - notte - principe - accoltellato

Spari nel Pontino, uomo gambizzato nella notte ricoverato in ospedale: scattano le indagini - Nella notte, un uomo è stato gambizzato nel Pontino, necessitando di ricovero in ospedale. Gli agenti della polizia di Stato di Fondi hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

L’uomo che salvò 669 bambini e non disse mai una parola: la storia di Sir Nicholas Winton Era il 1938. L’Europa era sull’orlo del baratro. A Praga, centinaia di famiglie ebree vivevano ogni giorno con la paura negli occhi: i nazisti avevano già invaso i Sudeti Vai su Facebook

Alba di sangue a Principe, uomo di 39 anni aggredito e ferito a bottigliate; Uomo accoltellato nella notte in via Buozzi, indaga la polizia; Sangue in centro storico: nella notte accoltellato 30enne ucraino.

Accoltella un uomo nella Galleria Principe di Napoli, poi picchia i poliziotti: arrestato 33enne - Fanpage.it - Notte di violenza, quella appena trascorsa, nella Galleria Principe di Napoli, nel centro storico del capoluogo campano: un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un coetaneo e ... Segnala fanpage.it

Accoltella un uomo in Galleria Principe di Napoli e aggredisce gli agenti - RaiNews - Nella scorsa notte, gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso la Galleria Principe di Napoli per ... rainews.it scrive