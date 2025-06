Uomini e Donne Sossio Aruta esplode | accuse e gravi rivelazioni su Ursula Bennardo

Una vera bufera scuote il mondo di Uomini e Donne: Sossio Aruta, ex cavaliere, si scaglia contro Ursula Bennardo, rivelando accuse pesanti sulla gestione della loro figlia Bianca. Dopo la fine della loro relazione, il confronto pubblico tra i due ha acceso un dibattito tra i fan e svelato retroscena inaspettati. Cosa ha portato Sossio a esplodere così? Scopriamolo insieme e analizziamo le sue gravi dichiarazioni.

Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne, si è sfogato contro la sua ex compagna Ursula Bennardo. Al centro del contendere ci sarebbe la gestione della loro figlia Bianca, che secondo l’uomo gli verrebbe tenuta distante. La loro relazione, che sembrava consolidata dopo l’uscita dal programma, è finita da tempo e oggi lascia spazio a uno scontro acceso e pubblico che ha diviso i fan. Scopriamo cosa ha dichiarato di tanto grave l’ex del trono over. News Uomini e Donne: Sossio Aruta esplode contro Ursula Bennardo. “Vorrei sapere se è normale che un papà debba essere in ansia perché non può sapere se sua figlia minorenne è in viaggio oppure no”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it