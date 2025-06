Uomini e Donne Raffaella e Brando non stanno più insieme? Lei risponde

Raffaella e Brando di Uomini e Donne si sono nuovamente allontanati, alimentando gossip e sospetti tra i fan. La serata senza il suo accompagnatore ha scatenato polemiche sui social, ma l’ex corteggiatrice risponde difendendo la sua libertà e la solidità del rapporto. Mentre Brando si dedica alla musica come DJ, le sorprese non finiscono qui. Cosa bolle in pentola per questa coppia di fronte alle ultime tensioni?

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono allontanati di nuovo dopo Uomini e Donne? L’ultima polemica nasce da una serata trascorsa da lei senza il compagno, episodio che ha scatenato commenti e sospetti sui social. L’ex corteggiatrice non ha esitato a rispondere, difendendo la sua libertĂ personale e la soliditĂ della relazione. Intanto, Brando si concentra sul suo lavoro da DJ e spiazza la sua reazione. Gossip Uomini e Donne: il gesto inaspettato di Raffaella Scuotto. La miccia è scattata quando Raffaella Scuotto ha pubblicato su Instagram alcuni scatti di una serata trascorsa con le amiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Raffaella e Brando non stanno piĂą insieme? Lei risponde

