Uomini e donne Mario Cusitore sogna il trono e rimpiange Ida | Se Maria mi chiama torno anche domani

Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, rivela i suoi sogni e rimpianti in un’intervista: tra il desiderio di tornare in studio come tronista e i bilanci sulle coppie nate nel programma, il napoletano conferma di essere pronto a ripartire. La sua personalità carismatica continua a catturare l’attenzione del pubblico, e se Maria lo chiamasse, sarebbe già pronto a tornare. Perché, alla fine, il suo cuore è ancora...

L'ex corteggiatore di Ida Platano torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, tra il desiderio di un ritorno in studio, magari da tronista, e un bilancio sulle coppie nate nel programma. Mario Cusitore è stato uno dei volti più discussi e chiacchierati dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Napoletano, speaker radiofonico, si è fatto notare sin dal suo ingresso nel programma grazie al suo carattere carismatico, alla parlantina sciolta e al modo diretto con cui si è rapportato agli altri protagonisti del dating show. Il suo percorso è stato strettamente legato a quello di Ida Platano, tronista con cui ha vissuto una frequentazione intensa, ma allo stesso tempo segnata da numerosi alti e bassi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e donne, Mario Cusitore sogna il trono e rimpiange Ida: “Se Maria mi chiama, torno anche domani”

In questa notizia si parla di: uomini - donne - mario - cusitore

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Uomini e Donne. che fine ha fatto Mario Cusitore. Il gossip (nuovo) con Ida Platano • L'ex cavaliere è lontano dalla tv ormai da un po', cosa sta facendo dopo aver lasciato Uomini e Donne e cosa è accaduto con Ida Vai su X

Uomini e donne, Mario Cusitore sogna il trono e rimpiange Ida: “Se Maria mi chiama, torno anche domani”; Uomini e donne, Ida torna single: il retroscena su Mario Cusitore; Mario Cusitore: “Dopo Uomini e Donne nessuno mi vuole”. Poi il retroscena su Ida Platano e il ritorno da tronista.

Uomini e donne, Mario Cusitore sogna il trono e rimpiange Ida: “Se Maria mi chiama, torno anche domani” - L'ex corteggiatore di Ida Platano torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, tra il desiderio di un ritorno in studio, magari da tronista, e un bilancio sulle coppie nate nel programma. Segnala movieplayer.it

Uomini e donne, appello di Mario Cusitore a De Filippi: 'Chiamami per fare il tronista' - In un'intervista, Cusitore ha detto che tornerebbe immediatamente nel programma e in qualsiasi veste: 'Farei anche le pulizie' ... it.blastingnews.com scrive