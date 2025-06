Uomini e Donne | Cristina Ferrara rompe il silenzio sulla presunta rottura con Gianmarco Steri

Cristina Ferrara rompe il silenzio e smentisce le voci di crisi con Gianmarco Steri, alimentando speranze e curiosità tra i fan di Uomini e Donne. La ex tronista, attraverso una diretta Instagram, ha chiarito la sua posizione, sottolineando che la loro relazione va avanti serenamente, sfatando così le supposizioni infondate che hanno fatto parlare il web nelle ultime settimane. Uomini e Donne news: ecco cosa c’è da sapere...

Cristina Ferrara ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua situazione sentimentale con Gianmarco Steri, dopo giorni in cui il web ha rilanciato voci di rottura. In una diretta Instagram, la protagonista dell'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne ha ribadito che la storia con il tronista prosegue serenamente e che le indiscrezioni circolate sono frutto di fantasie e supposizioni infondate. Uomini e Donne news: Cristina Ferrara fa chiarezza su Gianmarco Steri. Cristina Ferrara ha scelto il mezzo più diretto per parlare ai fan: una lunga diretta su Instagram. Durante la live, l'ex corteggiatrice ha voluto affrontare le voci di crisi con Gianmarco Steri, specificando che non esiste alcun allontanamento.