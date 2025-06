Uomini e Donne Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea in crisi? La segnalazione

L’amore tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea sembra attraversare un momento di turbolenza, lasciando i fan in attesa di scoprire se sia solo un’acrobazia passeggera o qualcosa di più serio. La loro assenza continua insieme e le recenti segnalazioni alimentano i sospetti di una possibile crisi di coppia. Riusciranno a superare questa prova? Solo il tempo ci dirà quale sarà il loro futuro.

Appaiono sempre meno insieme Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea, coppia innamorata del trono over di Uomini e Donne, che ora fa venire qualche dubbio su una possibile crisi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea in crisi? La segnalazione

In questa notizia si parla di: uomini - donne - barbara - santi

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Barbara De Santi, la brutta scoperta solo ora: pubblico e fan molto delusi sulla più amata di Uomini e Donne Vai su Facebook

Uomini e Donne, gravissimo incidente per la sorella di Barbara: “Pregate per lei, è una cosa molto seria” • La dama Barbara De Santi ha raccontato l'incidente in cui è rimasta coinvolta sua sorella, che ora deve sottoporsi ad un intervento. Vai su X

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea in crisi? La segnalazione; Uomini e donne, momento critico per Barbara De Santi: Le sue condizioni sono gravissime; Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne: Mia sorella coinvolta in grave incidente, ne va della sua vita.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero in crisi nera? L’ultimo retroscena - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea n crisi dopo Uomini e Donne? Cosa è emerso - Dopo anni di permanenza a Uomini e Donne, Barbara De Santi sembrava finalmente essere riuscita a trovare un compagno con il quale condividere la sua vita. Si legge su informazione.it