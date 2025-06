Uno shock l' ergastolo a Impagnatiello senza premeditazione | massacrò Giulia Tramontano incinta dopo mesi di avvelenamento

Un cuore spezzato, una vita tragicamente interrotta: il caso Impagnatiello e la vicenda di Giulia Tramontano scuotono l’Italia, lasciando dietro di sé un’onda di delusione e amarezza. La decisione dei giudici di condannare all’ergastolo senza premeditazione ha acceso un intenso dibattito sulla giustizia e sulla tutela delle vittime. In questa difficile riflessione, il nostro obiettivo è far emergere le emozioni e la verità che meritano di essere ascoltate.

Delusione e amarezza - comprensibili assai più della decisione presa dai giudici sul caso Impagnatiello - quelle della famiglia di Giulia Tramontano, vittima di femminicidio nel 2023 Di Giulia Tramontano ho e abbiamo parlato con il cuore in mano: buffo, perché in questa frase c'è pure una rim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uno shock l'ergastolo a Impagnatiello senza premeditazione: massacrò Giulia Tramontano, incinta, dopo mesi di avvelenamento

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

Condannato alla pena dell'ergastolo anche in Appello Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha quindi confermato la precedente senten

