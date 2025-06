Uno sguardo al paesaggio che cambia con Visioni da Altrove Visioni dal Futuro

Preparatevi a un viaggio tra passato e futuro, in un connubio unico di arte e innovazione. Venerdì 27 giugno alle 19, il cortile del Miab di San Cassiano apre le porte a “Visioni da Altrove / Visioni dal Futuro”, una doppia mostra che trasforma lo spazio in un crocevia di sogni, riflessioni e creatività. Un evento imperdibile per immergersi in un mondo di possibilità inesplorate, dove il paesaggio si modifica sotto i nostri occhi, rivelando nuove prospettive da scoprire.

SAN CASSIANO - Venerdì 27 giugno alle 19, il cortile del Miab – Museo iconografico di arte bizantina di San Cassiano – ospita l’inaugurazione con presentazione e rinfresco della doppia mostra “Visioni da Altrove Visioni dal Futuro”, un’esposizione che intreccia design, ricerca e immaginazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

