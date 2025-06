Uno lancia pietre contro i bagnanti in spiaggia l' altro cammina nudo per la strada

In un contesto di normale attività di controllo sul territorio genovese, le forze dell'ordine sono state chiamate a intervenire per gestire due episodi allarmanti: un uomo che ha scagliato pietre contro i bagnanti in spiaggia e un altro che camminava nudo per strada. La sicurezza dei cittadini resta una priorità, e questi incidenti sottolineano l'importanza di un monitoraggio costante e deciso.

Arresti e denunce nell'ambito dei controlli svolti dai carabinieri sul territorio genovese. In corso Italia è stato denunciato un 30enne senegalese che ha cominciato a lanciare pietre contro i bagnanti presenti sulla spiaggia, creando allarme tra le persone. I militari sono intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

