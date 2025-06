Unicredit protagonista al Saff Festival Alla Sanità finanza cultura e società per ridisegnare il Sud del futuro

Dal cuore pulsante del Rione Sanità, il SàFF (Sanità Film Festival) trasforma Napoli in un palcoscenico di innovazione sociale e culturale dal 1° al 5 luglio. Con oltre 50 eventi, 75 film internazionali e collaborazioni con giganti come Netflix e Sky, UniCredit si distingue come protagonista, promuovendo progetti di finanza d’impatto e iniziative educative. Un’occasione unica per ridisegnare il futuro del Sud attraverso cultura, finanza e solidarietà.

Dal cuore del Rione Sanità al cuore delle politiche sociali europee: dal 1° al 5 luglio il SàFF (Sanità Film Festival – Social Action Film Festival) accende il Rione Sanità con 50 eventi, 75 film internazionali, masterclass con Netflix, Sky, Prime Video, Fandango. UniCredit è protagonista con 4 sessioni sulla finanza d’impatto e una rete di progetti educativi con Elis, Dedalus, Donk, Save the Children e Lega Vela. Il festival è promosso da Apogeo Ets Fondazione di Comunità San Gennaro e Upside Production, con il patrocinio del Comune di Napoli-Napoli2500 e il sostegno di Regione Campania, Film Commission Regione Campania, Fondazione Con il Sud, Fondazione Banco di Napoli, Reale Foundation, Altra Napoli EF, Città della Scienza, Kimbo, Tecma, D-Vision e il supporto strategico di UniCredit. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

