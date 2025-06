Un’équipe per visite a domicilio attiva la nuova unità di continuità assistenziale

Bergamo si arricchisce di un nuovo importante servizio: l’Unità di Continuità Assistenziale (Uca) dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Questa équipe mobile, composta da medici e infermieri altamente qualificati, garantisce assistenza tempestiva e personalizzata direttamente a domicilio per pazienti con bisogni complessi. Un passo avanti verso un’assistenza più vicina, umana e efficace. Scopri come questa innovazione può fare la differenza nella cura dei tuoi cari.

Bergamo. È operativa l' unità di continuità assistenziale (Uca) dell' Asst Papa Giovanni XXIII, nuovo servizio pensato per potenziare l'assistenza territoriale per i pazienti con bisogni clinico-assistenziali complessi. L'Unità è un'équipe mobile composta da personale medico e infermieristico: interviene direttamente sul territorio per supportare la presa in carico domiciliare di pazienti in condizioni delicate e si avvale di strumentazione diagnostica portatile di primo livello, come ecografi ed elettrocardiografi, per effettuare accertamenti direttamente a domicilio. "Un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema realmente integrato tra ospedale e territorio – dichiara Simonetta Cesa, direttore sociosanitario dell'Asst Papa Giovanni -.