Under 16 17 e 18 a lezione di sicurezza stradale

concentrata sui giovani: studenti di 16, 17 e 18 anni hanno partecipato a lezioni di sicurezza stradale, culminate in un gol speciale che simboleggia l'impegno collettivo per rendere le nostre strade più sicure. Un'iniziativa che va oltre la semplice sponsorizzazione, puntando a formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a fare la differenza sulla strada. La sicurezza inizia con l’educazione: insieme, possiamo creare un futuro più sicuro per tutti.

Un gol speciale a favore della sicurezza stradale. Il legame tra Cesena ed il suo partner Au.Ra Gruppo Autoscuole, di cui fa parte anche l’ Autoscuola Vicini Cesena, è un rapporto che non si traduce solo in una sponsorizzazione, ma che va ben oltre e punta alla sensibilizzazione dei più giovani nei confronti dei coretti comportamenti da avere alla guida, qualunque sia il mezzo utilizzato. Così, nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata sul tema della sicurezza stradale. A fronte anche delle nuove norme previste dal codice della strada, si è focalizzata l’attenzione sulle possibili distrazioni, spesso cause di incidenti, evidenziando la necessità di non porsi alla guida (anche di veicoli senza motore) in uno stato di alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Under 16, 17 e 18 a lezione di sicurezza stradale

