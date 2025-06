Un’alternativa a OpenAI per influenzare il mondo Ecco come la Cina si muove in Asia e Africa

Un'alternativa a OpenAI che sta cambiando il panorama globale dell'intelligenza artificiale: la Cina si muove con decisione in Asia e Africa, puntando a diffondere la potenza dell’IA cinese nel mondo. Liu Debing di Zhipu AI non nasconde le sue ambizioni: cavalcare il progresso per costruire un futuro digitale più equo e innovativo, aprendo nuove strade per l’umanità.

“Mentre promuoviamo lo sviluppo della tecnologia di modelli nazionali su larga scala, speriamo anche di mettere a disposizione del mondo la potenza dell’IA cinese”. Tutto si può dire tranne che Liu Debing stesse nascondendo le sue intenzioni. Il presidente di Zhipu AI, l’azienda di intelligenza artificiale supportata dal governo di Pechino, era stato molto chiaro su quale fosse la missione: continuare a cavalcare il progresso in patria per esportarlo altrove. Più precisamente, in Asia e Africa, come denunciato da OpenAI. In base a quanto scrive Axios, la start-up di Sam Altman avrebbe acceso i riflettori sulla concorrente cinese per mettere in risalto l’aggressività messa in campo per influenzare Paesi terzi a utilizzare i suoi strumenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un’alternativa a OpenAI per influenzare il mondo. Ecco come la Cina si muove in Asia e Africa

In questa notizia si parla di: openai - mondo - asia - africa

ChatGPT down manda in crisi gli utenti: disservizi in tutto il mondo per il chatbot di OpenAI. Cosa sta succedendo - Il mondo intero sta assistendo a un vero e proprio blackout di ChatGPT, il celebre chatbot di OpenAI, lasciando utenti e aziende in difficoltà.

L’alleanza OpenAI-Microsoft preoccupa Google; Dietro ChatGpt lavoratori sfruttati nel Sud del mondo; DeepL Pro, la soluzione di traduzione AI è disponibile in 165 nuovi mercati.

OpenAI: Sam Altman in Corea del Sud firma partnership con Kakao per sviluppo Ai - MSN - L'azienda statunitense di intelligenza artificiale OpenAI ha annunciato che collaborerà con il gigante tecnologico sudcoreano Kakao per espandersi ulteriormente in Asia orientale. Da msn.com

OpenAI si vuole lanciare nel mondo dei social network - MSN - L'ecosistema digitale potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista nel panorama dei social network. msn.com scrive