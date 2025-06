Una vita per lo sport e a fianco dei disabili | premiato Sergio Ambrosi

Una vita dedicata allo sport e al sostegno dei disabili: questa è la straordinaria testimonianza di Sergio Ambrosi, premiato durante l’annuale cerimonia del Comitato Regionale Veneto della Federcalcio. La sua dedizione instancabile e il suo impegno nel promuovere l'inclusione attraverso il calcio rappresentano un esempio ispiratore per tutta la comunità. Un riconoscimento che celebra non solo i successi sportivi, ma anche il cuore generoso di chi fa la differenza ogni giorno.

Durante l'annuale cerimonia di premiazione delle società e delle benemerenze regionali, organizzata dal Comitato Regionale Veneto della Federcalcio è stato premiato con una benemerenza speciale Sergio Ambrosi, dirigente del Resana CSM 2010 e da anni impegnato nello sport, sia nel calcio che.

