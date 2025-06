Una violenza brutale e codarda che nulla ha a che vedere con il vivere civile

Una violenza brutale e codarda che nulla ha a che vedere con il vivere civile. Sdegno e profonda preoccupazione si levano di fronte a un episodio che scuote la nostra comunità: una notte in cui la paura ha preso il sopravvento, testimoniando un’intolleranza inquietante. È fondamentale ribadire l’impegno per una società fondata sul rispetto e sulla solidarietà, affinché episodi come questi non trovino mai spazio tra noi.

«Sdegno e profonda preoccupazione per l’episodio accaduto questa notte nella nostra città. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un gruppo di circa 40 persone ha aggredito due cittadini stranieri con spranghe e bottiglie, al grido di “ripuliamo la città dagli stranieri”. Una violenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

