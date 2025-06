Una ventina di attivisti contro il lusso che ignora guerre e crisi

In un gesto di forte impatto, una ventina di attivisti di Extinction Rebellion hanno occupato piazza San Marco a Venezia, protestando contro il matrimonio di Jeff Bezos e denunciando l'ipocrisia di un mondo che ignora guerre e crisi mentre si concentra sul lusso. Con cartelli e simboli di pace, hanno cercato di attirare l’attenzione su questioni globali urgenti, dimostrando come la protesta possa essere un potente strumento per sensibilizzare l’opinione pubblica. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato…

M omenti di tensione in piazza San Marco a Venezia per un’iniziativa di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos di Extinction Rebellion, 26 giugno 2025. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica di San Marco mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Due persone vestite da “sposi” si sono poste su un piedistallo. Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei “pili” portabandiera davanti alla basilica. Fermati dalle forze dell’ordine e portati al posto di polizia della piazza per essere identificati, hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una ventina di attivisti contro il lusso che ignora guerre e crisi

In questa notizia si parla di: ventina - attivisti - lusso - ignora

Protesta anti-Bezos a Venezia durante le nozze: finti sposi, slogan e cartelli.

Attivisti di «Ultima Generazione» bloccano il traffico a Milano, un automobilista li prende a calci - Corriere TV - Una ventina di attivisti di «Ultima Generazione» lunedì mattina poco dopo le 9, a Milano, hanno interrotto la circolazione all’incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo, al Portello ... Riporta video.corriere.it