Una storia centenaria La Croce Verde vive in osmosi con la città Una grande famiglia

Una storia centenaria che si intreccia con il cuore della città, la Croce Verde vive in perfetta osmosi con la comunità, condividendone valori e sfide. Dal 1889, questa grande famiglia ha scritto pagine di solidarietà e dedizione, mantenendo saldo il suo Dna: essere vicini ai più deboli senza nulla chiedere in cambio. È la grande famiglia della Croce Verde di... un esempio di impegno e altruismo che continua a far crescere il senso di comunità.

Una grande famiglia che ha alle spalle una storia gloriosa, è nata il 19 maggio del 1889, una grande famiglia accompagnata da un percorso di evoluzione che ha affiancato il cambiamento della città e della società: una grande famiglia che ancora oggi conserva immutato il Dna, quella volontà di essere vicina ai più deboli, ai cittadini nel momento del bisogno e di farlo senza aspettarsi niente in cambio. E’ la grande famiglia della Croce Verde di Viareggio la cui storia coincide con la storia del territorio e che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini. Il quartier generale della Croce Verde è in via Garibaldi dove spicca l’edificio "verde" come il nome dell’associazione e dove sono alcune delle attività che volontari e dipendenti portano avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una storia centenaria. La Croce Verde vive in osmosi con la città. Una grande famiglia

In questa notizia si parla di: famiglia - storia - croce - verde

The Waterfront è basato su una storia vera? I Buckley sono una famiglia reale? - Se ti appassiona il mondo delle storie vere e dei drammi familiari, non puoi perderti "The Waterfront" su Netflix.

Il cane Pegaso è rimasto chiuso in auto sotto al sole, ma è stato salvato da Davide Castiello, milite della Croce Verde, che raccontato la storia sui social https://kodmi.it/cdSJ2 . Vai su Facebook

La Croce Verde saluta Marco: Passeggero speciale per 12 anni; Imprenditore e padre di famiglia. Il primo romanzo di Tiziano Giorgetti. Una storia d’amore e di vita; È morto Roberto Ciabattoni, gigante buono storico milite della Croce Verde. Era un grande tifoso della Samb.

Croce Verde dona un’auto a una famiglia - Il Resto del Carlino - Croce Verde dona un’auto a una famiglia Il mezzo recuperato grazie alla fondazione Artemio Zanni per aiutare chi è in difficoltà. Riporta ilrestodelcarlino.it

Croce Verde, 130 anni vissuti per gli altri - la Nazione - Croce Verde, 130 anni vissuti per gli altri Il fitto calendario celebrativo, almeno un evento al mese, presentato dal presidente Daniele Borella con il sindaco Mario Pardini ... Secondo lanazione.it