Una speranza per Emy Sarà operata in Germania | La battaglia continua Chi può ci dia una mano

Una speranza si accende per Emy, la valorosa Patrizia Caccavale, che da cinque anni combatte contro un tumore al cervello. Oggi si prepara ad affrontare il suo intervento più difficile, una battaglia che richiede coraggio e solidarietà. La sua forza e il sostegno dei cari sono un faro di speranza per tutti noi. Chi può, si unisca in un abbraccio virtuale e dia una mano a questa lotta senza fine.

Patrizia Caccavale sta lottando da cinque anni contro un tumore al cervello e oggi entrerà in sala operatoria per il terzo e più complesso intervento chirurgico dall’inizio della sua battaglia. La 44enne di Saludecio, conosciuta da tutti come Emy, combatte da tempo contro un glioblastoma, una delle forme più aggressive della malattia, senza mai essersi arresa. Al suo fianco come sempre il compagno Giuseppe Palmese, insieme al quale è andata in una delle cliniche più avanzate d’Europa, l’Ini di Hannover, per avere ancora una speranza. Nei giorni scorsi la coppia aveva lanciato una raccolta fondi su Gofundme, con l’obiettivo di raggiungere gli 80 mila euro necessari per affrontare l’intervento e il ricovero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it