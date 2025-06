Una serata dedicata alla scienza a Valfabbrica con Adrian Fartade

Preparatevi a un viaggio tra le stelle e i misteri dell'universo! Domenica 29 giugno alle 21.30, in piazza Mazzini a Valfabbrica, si terrà una serata speciale dedicata alla scienza. Con l’illustre Adrian Fartade, divulgatore di fama internazionale, potrete scoprire i segreti dell’astronomia e della_space exploration_ in un evento coinvolgente e ricco di sorprese. Non mancate: sarà un’occasione unica per avvicinarsi all’affascinante mondo della scienza!

Appuntamento con la scienza domenica 29 giugno, alle ore 21.30, in piazza Mazzini a Valfabbrica. Ospite d'onore Adrian Fartade, divulgatore scientifico, youtuber e scrittore italiano di origine rumena, noto per il suo canale Youtube "Link4Universe" dove si occupa di astronomia e astronautica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

