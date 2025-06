Una resa alla militarizzazione sotto le pressioni degli Usa Parla il capogruppo M5S della Commissione Esteri e Difesa del Senato Marton

In un contesto di tensioni crescenti, il capogruppo M5S alla Commissione Esteri e Difesa del Senato, Bruno Marton, denuncia una sconcertante resa alla militarizzazione sotto la pressione degli USA. Dopo l'accordo dei paesi NATO di investire il 5% del Pil nella difesa, Marton definisce questa scelta come una deviazione pericolosa dalla pace e dalla sovranitĂ europea, evidenziando come le decisioni siano state influenzate piĂą dagli interessi esterni che dalla reale tutela dei cittadini.

Alla fine Donald Trump ce l'ha fatta. Gli alleati Nato si sono impegnati a investire il 5% del Pil annuo nelle spese per la Difesa. Bruno Marton, capogruppo M5S della Commissione Esteri e Difesa del Senato, che dire? "Una scelta profondamente sbagliata e pericolosa. Non si tratta di una vittoria per la sicurezza dei cittadini europei, ma di una resa alla logica della militarizzazione e alle pressioni esterne, in particolare degli Stati Uniti. Triplicare i fondi destinati alla difesa significa sottrarre risorse preziose a scuola, sanità, welfare, ambiente: settori che sono la vera forza e il vero futuro dell'Europa.

“Una resa alla militarizzazione, sotto le pressioni degli Usa”. Parla il capogruppo M5S della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Marton.

