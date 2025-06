Una proposta per superare il blocco ideologico nel conflitto israelo-palestinese

Ma ora, in un contesto di tensione e conflitto, diventa fondamentale ripensare alle opportunità di dialogo e collaborazione. Una proposta concreta potrebbe essere l’istituzione di piattaforme di confronto tra le comunità LGBT e le realtà locali, promuovendo iniziative che favoriscano la comprensione reciproca e il rispetto dei diritti umani. Solo attraverso un dialogo aperto e inclusivo possiamo sperare di superare le barriere ideologiche e costruire un futuro di pace e tolleranza per tutti.

Lo scorso 9 giugno, con una delegazione europea di militanti Lgbt organizzata dall'Ambasciata Israeliana in Italia, ho raggiunto Israele per partecipare al Pride di Tel Aviv e incontrare, durante i giorni di permanenza, le associazioni del territorio. Non farò un resoconto, in questo articolo, degli incontri tenuti prima che scoppiasse la guerra con l'Iran; posso però affermare che il Pride sarebbe stato anche una contestazione al governo Netanyahu, e le ragioni sono duplici: riguardano sia il taglio dei fondi alle associazioni Lgbt israeliane, sia l'opposizione al modo in cui la guerra sulla Striscia di Gaza sta procedendo.

