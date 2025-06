Una pistola rubata e 82 dosi di droga nascoste alle case popolari

A Tor Bella Monaca, i carabinieri di via Parasacchi hanno scoperto una pistola rubata nel 2017 e ben 82 dosi di droga nascoste tra le case popolari. Un intervento mirato per garantire sicurezza e legalità in un quartiere spesso segnato da problematiche sociali. La presenza di armi e stupefacenti rappresenta una minaccia reale per la comunità , ma grazie all’operato delle forze dell’ordine, si apre una speranza di rinascita e rigore.

Una pistola rubata nel 2017 nascosta alle case popolari. Siamo a Tor Bella Monaca dove i carabinieri della stazione di via Parasacchi hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei plessi di edilizia popolare ubicati in via dell’Archeologia, al fine di prevenire e contrastare ogni forma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: pistola - rubata - case - popolari

Lamborghini Urus rubata a Modugno con colpi di pistola sparati in aria, arrestato 23enne a Bitonto - A Bitonto, un ventitreenne è stato arrestato dopo aver rubato una Lamborghini Urus a Modugno, sparando colpi di pistola in aria per intimidire.

Roma Tor Bella Monaca, droga, armi e munizioni nascoste nell'area condominiale delle case popolari; Quarticciolo, nei garage delle palazzine popolari 20 chili di droga e una pistola rubata; Droga, armi e case popolari occupate abusivamente: blitz allo Zen, scattano 2 arresti e 87 denunce.

Nasconde in casa una pistola rubata nel Capoluogo, arrestato - Il Messaggero - Il personale della Squadra Mobile, con l’ausilio delle unità antidroga e antiesplosivo del Reparto Cinofili di Nettuno hanno rinvenuto droga e armi. Secondo ilmessaggero.it

Emergenza case popolari a Bari: i clan si impadroniscono e le trasformano in laboratori della droga - La giudice: il 21enne arrestato, Francesco Crudele, “un libero professionista ... Si legge su bari.repubblica.it