Una piadina in omaggio per chi passa dal casello Torna Souvenir dalla Romagna l' iniziativa per salutare i turisti

Una piadina in omaggio per chi attraversa il casello di Riccione: un gesto semplice, ma ricco di calore e ospitalità. "Souvenir dalla Romagna" torna anche quest’anno, consolidando la tradizione di Riccione Piadina di dare il benvenuto ai turisti con un sorriso e una gustosa carezza. Un modo speciale per salutare l’estate e lasciare un ricordo affettuoso di questa meravigliosa regione. A...

Vittorina incanta Udine con la piadina riminese: la Romagna protagonista al Villaggio Coldiretti - Vittorina ha conquistato il cuore di Udine con la sua irresistibile piadina riminese, portando un assaggio autentico della Romagna al Villaggio Coldiretti.

