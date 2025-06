Una nuova isola nel mar Caspio

Nel cuore del Mar Caspio, un fenomeno sorprendente sta emergendo: il calo delle acque ha dato vita a una nuova isola, simbolo tangibile dei cambiamenti climatici. Questa formazione inattesa ci invita a riflettere sull’impatto delle nostre azioni sull’ambiente e sulla nostra responsabilità nel custodire questi territori nascosti. Leggi tutto per scoprire come questa nuova terra possa trasformarsi in un punto di svolta per la regione e il nostro pianeta.

