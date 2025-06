Una Fondazione per costituire la Comunità energetica rinnovabile

Con questo atto - spiega l’assessore all’ambiente Barbara Magi – proseguiamo nell’iter con il quale si promuove la partecipazione attiva dei cittadini nella transizione energetica, creando una comunità sostenibile e innovativa. La fondazione per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un passo importante verso un futuro più verde, condiviso e consapevole, coinvolgendo tutti nel percorso di emancipazione energetica del territorio.

La giunta comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla Fondazione di partecipazione che costituirà la Comunità energetica rinnovabile. Sono stati adottati e messi in consultazione anche gli schemi di atto costitutivo e Statuto che poi saranno approvati dal Consiglio Comunale. "Con questo atto - spiega l'assessore all'ambiente Barbara Magi – proseguiamo nell'iter con il quale si persegue la manifestata volontà di istituire una Comunità energetica rinnovabile avente come soggetto promotore la stessa amministrazione comunale, al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, incentivando la produzione, lo scambio e l'autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili.