Una festa in cammino tra due paesi a cavallo del crinale tosco-emiliano, un’occasione unica per celebrare l’unione e l’amicizia che scaturiscono dal rispetto per la montagna. Con escursioni, incontri, musica e arte, sabato e domenica si dà vita alla settima edizione della Festa della Via della Lana e della Seta, un evento che esalta i valori espressi dalla natura e dalla condivisione. L’appuntamento invita tutti a scoprire il fascino di un territorio che unisce storia e tradizione.

Due paesi divisi da un labile confine si uniscono per celebrare il cammino che li lega, all'insegna dell'amicizia e dell'amore per la montagna. Con un programma fatto di escursioni e incontri, musica e opere d'arte si celebra sabato e domenica la settima edizione della Festa della Via della Lana e della Seta, l'evento a cavallo del crinale fra Montepiano, in provincia di Prato, e Castiglione dei Pepoli. L'appuntamento esalta i valori espressi dall'itinerario fra Bologna e Prato, ideato da Vito Paticchia e inaugurato nel 2018. Come di consueto, la festa è una grande occasione per passare un fine settimana al fresco in Appennino, potendo godere di un fitto cartellone spartito fra i due paesi sul confine tosco-emiliano.

