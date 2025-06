Una festa di musica e parole | presentata la 25° edizione del Certosa Festival

Unisciti a noi per celebrare 25 anni di magia e musica al Certosa Festival di Calci, un evento che ogni anno mette in scena emozioni, parole e innovazione. Questa edizione, intitolata 'Io cerco!', promette di sorprendere con un programma ricco di incontri, spettacoli e momenti di riflessione, tra cui il coinvolgente talk show 'Il territorio si interroga' condotto da Renzo Zucchini. Preparati a scoprire un festival che continua a cercare, ascoltare e condividere.

Nozze d’argento per il Certosa Festival di Calci, giunto alla sua 25ÂŞÂ edizione in forma smagliante e con un programma ricco di eventi e di novitĂ , a partire dal talk show 'Il territorio si interroga' diretto e condotto da Renzo Zucchini. Tema di questa edizione 'Io cerco!'. Come ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: edizione - certosa - festival - festa

FLOWERS FESTIVAL compie 10 anni e torna con un’edizione speciale da giovedì 25 giugno a lunedì 14 luglio 2025 presso il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardis Vai su Facebook

Una festa di musica e parole: presentata la 25° edizione del Certosa Festival; Bologna Portici Festival: per l'inaugurazione si alza una mongolfiera luminosa; Dal 4 all'8 giugno torna Bologna Portici Festival.

Eugenio in Via di Gioia, festa consapevole - Sarà il gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia ad aprire la decima edizione del Flowers Festival, salendo sul palco del Cortile della Lavanderia a Vapore mercoledì 26 giugno 2025 per dare il via a un ... Segnala giornalelavoce.it

10 anni di Flowers Festival, Gargarone: "La Certosa era luogo di dolore, oggi qui proponiamo ogni tipo di musica" [INTERVISTA] - Il direttore artistico: "Da Torino arrivano i compositori premiati ai David di Donatello e ai César per le m ... torinoggi.it scrive