Una famiglia sull' orlo del fallimento si dà al crimine ad andare in pezzi sono così le relazioni personali | ecco The Waterfront

In un mondo in cui la disperazione può spingere anche le famiglie più rispettabili a compiere azioni estreme, nasce "The Waterfront". Questa avvincente serie TV, creata da Kevin Williamson, esplora i confini tra onestà e sopravvivenza, svelando come le relazioni personali possano andare in frantumi sotto pressione. Scopriamo insieme cosa succede quando il desiderio di salvezza si trasforma in crimine. Pronti a immergervi in questa avventura?

Cosa succede quando una famiglia rispettabile scopre che l'onestà non paga abbastanza? Se lo è chiesto Kevin Williamson, creatore di Dawson's Creek e Scream, dando vita a The Waterfront. Dove vedere "The Waterfront", quanti episodi sono e quanto durano. Cioè la nuova serie tv che ha conquistato la classifica di Netflix delle più viste a livello mondiale. Italia compresa. In una sola settimana, The Waterfront ha raggiunto la vetta con i suoi 8 episodi da circa 50 minuti ciascuno. Che raccontano la discesa agli inferi dei Buckley, una famiglia di pescatori della Carolina del Sud costretta a sporcarsi le mani per non perdere tutto quello che ha costruito.

