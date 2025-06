Una boccata d' arte | l' edizione 2025 fa tappa a Pratovecchio

Una Boccata d’Arte 2025 arriva a Pratovecchio, portando un’onda di innovazione e bellezza nel cuore dell’Italia. Questo evento, ideato dalla Fondazione Elpis, trasforma i borghi italiani in musei a cielo aperto, dando vita a un dialogo tra arte contemporanea e tradizione. Per la Toscana, è stata selezionata un’artista che saprà stupire e coinvolgere il pubblico, confermando come l’arte possa diventare il ponte tra passato e futuro. La magia sta per iniziare.

Anche Pratovecchio Stia sarà protagonista della sesta edizione di Una Boccata d’Arte, progetto nazionale di arte contemporanea diffusa, ideato da Fondazione Elpis, che ogni anno porta la creatività di 20 artisti in 20 borghi italiani, uno per ogni regione. Per la Toscana quest’anno è stato scelto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Una boccata d’arte 2025 a Pratovecchio Stia - Pratovecchio Stia si prepara a vivere un weekend di straordinaria creatività con Una Boccata d’Arte 2025.

A Borgolavezzaro arriva "Una Boccata d'Arte" - In occasione della sesta edizione di "Una Boccata d’Arte", progetto d’arte contemporanea diffuso lungo tutta la Penisola, ideato da Fondazione Elpis, è il borgo di Borgolavezzaro ad accogliere un inte ... Segnala novaratoday.it

Sammichele di Bari ospita l’opera di Aymen Mbarki per “Una Boccata d’Arte 2025” - Una Boccata d’Arte, giunto alla sesta edizione, è un progetto promosso dalla Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e Threes Productions. Come scrive giornaledipuglia.com