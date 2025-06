un weekend sulle note delle bande

Un weekend dedicato alle melodie delle bande, tra storia e spiritualità, prenderà vita in Brianza. I corpi bandistici più amati si incontrano per regalare emozioni uniche nelle suggestive cornici di Carate e Lissone. Sabato alle 21, la Basilica romanica di Agliate a Carate ospiterà “Musica d’estate”: un concerto che promette di incantare il pubblico e celebrare la passione musicale in luoghi sacri, un vero tuffo nell’arte e nella tradizione.

Musica per bande in luoghi sacri. È quanto porterà il fine settimana in Brianza: a Carate due storici corpi bandistici uniranno le forze per un unico concerto, a Lissone uno degli ensemble più antichi del territorio incrocerà gli strumenti con un'altra talentuosa formazione. Si comincerà sabato alle 21 a Carate, dove la Basilica romanica di Agliate, in via Cavour, farà da scenario per l'evento "Musica d'estate": a esibirsi saranno il Corpo musicale Santi Ambrogio e Simpliciano di Carate e gli strumentisti del Corpo Musicale Albatese. L'ingresso è libero. A Lissone, invece, domenica alle 21 sul sagrato della chiesa prepositurale di piazza Giovanni XXIII ci sarà il Concerto in onore dei Santi Pietro e Paolo, che schiererà i padroni di casa del Corpo Bandistico Santa Cecilia 1858 assieme al Corpo Musicale di San Pietro all'Olmo, entrambi diretti da Roberto Turriani.