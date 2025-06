Un Weekend di Fuoco e Acqua a Città della Scienza | Esperimenti e Scoperte per Tutta la Famiglia

Preparati a un weekend di fuoco e acqua a Città della Scienza, dove grandi e piccini potranno scoprire i segreti degli elementi naturali attraverso esperimenti spettacolari e giochi coinvolgenti. Un’occasione unica per unire divertimento e apprendimento in un’atmosfera stimolante, perfetta per tutta la famiglia. Sabato 28 e domenica 29 giugno, il Science Centre offrirà un’esperienza indimenticabile all’insegna della scoperta e dell’avventura scientifica. Non mancare!

Un weekend tra fuoco e acqua a Città della Scienza per esplorare gli elementi della natura attraverso esperimenti spettacolari e giochi coinvolgenti. Città della Scienza si prepara ad accogliere famiglie e appassionati di scienza per un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’apprendimento interattivo. Sabato 28 e domenica 29 giugno, il Science Centre offrirà un . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Un Weekend di Fuoco e Acqua a Città della Scienza: Esperimenti e Scoperte per Tutta la Famiglia

In questa notizia si parla di: scienza - città - fuoco - acqua

Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione - Torna il "Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio, la città si illumina di scienza e innovazione.

Translate postA CITTA' DELLA SCIENZA - "Giochi di Fuoco" e "Giochi di Acqua", sabato 28 e domenica 29 giugno https://ift.tt/Pkvgtlw Vai su X

LA CONTA DEI DANNI DOPO IL VIOLENTO NUBIFRAGIO DI SABATO SERA CASALE - Una domenica mattina ancora senza luce in alcune zone della città dopo il violentissimo nubifragio di sabato sera che si è abbattuto a partire dalle 19,20 su Casale e in tu Vai su Facebook

A CITTA' DELLA SCIENZA - Giochi di Fuoco e Giochi di Acqua, sabato 28 e domenica 29 giugno; Incendi a Los Angeles: perché ora le piogge fanno paura?; Alla Biennale 2025 l'architettura impara dalla scienza per combattere il cambiamento climatico.