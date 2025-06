Un weekend da scoprire tra Piazze di Cinema Diabetes in music Le Vibrazioni e i concerti all' alba

Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra le piazze di Cesena e l'entroterra, dove il ritmo della musica dal vivo, il fascino del cinema sotto le stelle e le vibrazioni dei concerti all’alba si fondono in un mix esplosivo di divertimento. È il momento perfetto per lasciarsi coinvolgere da questa avventura culturale e musicale, creando ricordi che dureranno nel tempo. Non perdere l’occasione di scoprire un autentico concentrato di emozioni e magia.

È tempo di weekend e tra Cesenate ed entroterra tanto spazio alla musica dal vivo, al cinema sotto le stelle e al divertimento. Il cinema sotto le stelle Cesena da questo weekend è anche sinonimo di cinema sotto le stelle, grazie all'avvio della rassegna cinematografica Piazze di Cinema.

Con “La giusta distanza” il cinema arriva nelle piazze di quartiere per parlare di giustizia e legalità - Con la giusta distanza, il cinema invade le piazze dei quartieri, portando storie di giustizia, legalità e umanità.

"Piazze di Cinema da tutto esaurito" - Il Resto del Carlino - L'attore Elio Germano omaggiato a Cesena durante la rassegna "Piazze di Cinema", con mostra fotografica e grande partecipazione del pubblico. Da ilrestodelcarlino.it