Un viaggio di emozioni con la dottoressa Rosanna Parente ideatrice del metodo Dea-diet

Preparatevi a vivere un viaggio di emozioni e rinascita al femminile con la dottoressa Rosanna Parente, ideatrice del rivoluzionario metodo Dea-Diet. Domenica 29 giugno alle ore 17 presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, si terrà un evento speciale dedicato alla presentazione del suo primo libro, un’occasione unica per scoprire come ritrovare benessere, equilibrio e autostima. Non mancate a questa giornata di ispirazione e rinnovamento!

Una domenica di emozioni e rinascita al femminile a Reggio Calabria, il 29 giugno alle ore 17 all'Hotel Excelsior di Reggio Calabria  con la presentazione del primo libro della dottoressa Rosanna Parente, biologa nutrizionista esperta in nutrizione della donna e ideatrice del metodo Dea-diet. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: emozioni - dottoressa - rosanna - parente

Un viaggio di emozioni con la dottoressa Rosanna Parente ideatrice del metodo Dea-diet il 29 giugno 2025.

