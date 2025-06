Un trofeo tira l’altro | stagione da record per gli Esordienti 2012 del Viaccia Calcio

Una stagione da record per gli Esordienti 2012 del Viaccia Calcio, che si aggiudicano tutti e cinque i trofei in palio, consolidando la loro reputazione come una delle realtà più promettenti del settore giovanile. Un percorso di successi targato mister Marco Margheri e Franco Aiello, che ha portato il club di Prato a festeggiare un’annata indimenticabile sotto la guida del presidente Gianni Esposito e del vice Gabriele Guasti. La loro avventura è solo all'inizio...

Prato, 26 giugno 2025 - Una stagione da incorniciare. E' stata un'annata da ricordare quella appena conclusa dal gruppo degli Esordienti 2012 del Viaccia, allenati dai mister Marco Margheri e Franco Aiell o. Dopo le ottime prestazioni in campionato, il finale di stagione è stato un crescendo di soddisfazioni. Cinque su cinque i trofei vinti dalla compagine giovanile della società guidata dal presidente Gianni Esposito e dal vice Gabriele Guasti. Tornei di rilevanza provinciale, regionale e nazionale. Ma andiamo con ordine. Si parte dal successo nel torneo Terre di Romagna. In Riviera i rossoblù hanno dominato la manifestazione, con all'attivo 21 gol siglati in cinque partite e solo sei subìti.

