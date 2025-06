Un successo il progetto del centro di socialità

un successo straordinario, superando ogni aspettativa. In pochi mesi, il centro di Toano si è trasformato in un punto di riferimento vitale per la comunità, offrendo spazi di incontro, condivisione e supporto. L’assessora Cinzia Platini ha sottolineato come il progetto "sia stato accogliente, inclusivo e capace di creare un forte senso di appartenenza". Un risultato che dimostra quanto siano fondamentali iniziative di questo tipo per rafforzare il tessuto sociale locale.

Si è confermato, nel giro di pochi mesi, un progetto di grande successo con tante persone che, ad ogni appuntamento proposto, rispondono con entusiasmo. Il centro di socialità di Toano è partito ufficialmente all'inizio di aprile e si sta dimostrando una scelta che va incontro ad un'esigenza sentita dalla comunità. L'assessora all'inclusione e ai servizi sociali di Toano Cinzia Platini ha spiegato che il progetto del centro di socialità "è stato realizzato per la prima volta a Toano grazie all'importante collaborazione tra il Comune, in particolare i servizi sociali, la Croce Rossa di Toano e la parrocchia di Santa Maria Assunta: tutti i soggetti hanno avuto un ruolo determinante nella partenza dell'iniziativa e continuano ad averlo nelle attività che vengono proposte.

