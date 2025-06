Un sogno a cielo aperto ecco il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni

Un sogno a cielo aperto: il cartellone degli eventi estivi di Rocca San Giovanni trasforma il paese in un palcoscenico vivace e coinvolgente dal 6 luglio al 23 agosto. Musica, cultura e natura si intrecciano per offrire un’estate indimenticabile, valorizzando ogni angolo di questa splendida terra. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica, fatta di emozioni, scoperta e convivialità …

Si chiama “Un sogno a cielo aperto” il ricco cartellone di eventi estivi che si svolgeranno nel comune di Rocca San Giovanni dal 6 luglio al 23 agosto. Tanti appuntamenti che spaziano dalla musica alla cultura fino alla natura, in modo da valorizzare ogni anima del territorio, quelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: sogno - cielo - aperto - cartellone

"Un sogno a cielo aperto”, presentato il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni Vai su Facebook

Translate postQuesta mattina è stato presentato, a Rocca San Giovanni, il cartellone degli eventi estivi 2025. Un’edizione piena di appuntamenti che nasce nel segno della tradizione e che si trasforma tra arte, territorio e bellezza, insomma “Un sogno a cielo a Vai su X

'Un sogno a cielo aperto', ecco il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni; “Un sogno a cielo aperto”, ecco il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni; Riflessi Femminili, firmata dal fotografo Giovanni Iovacchini.

“Un sogno a cielo aperto”, ecco il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni - Si chiama “Un sogno a cielo aperto” il ricco cartellone di eventi estivi che si svolgeranno nel comune di Rocca San Giovanni dal 6 luglio al 23 agosto. Da chietitoday.it

Un sogno a cielo aperto, presentato il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni - Un’edizione piena di appuntamenti che nasce nel segno della tradizione e che si trasforma tra arte, territorio ... Scrive abruzzolive.it