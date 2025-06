Un socialista per New York Le primarie dem a Mamdani

Una ventata di innovazione e cambiamento scuote le primarie democratiche a New York: Zohran Mamdani, giovane socialista di 33 anni, ha conquistato il cuore degli elettori con il suo messaggio di accessibilità e rinnovamento. La sua vittoria rappresenta una sfida interessante alle tradizionali dinamiche politiche della Grande Mela, aprendo la strada a un futuro più inclusivo e progressista. Ma cosa riserverà il suo prossimo passo nella corsa verso la carica di […]



