Un seggio per il tesoriere della Lega L' operazione Salvini | esce Laura Ravetto ed entra Alberto Di Rubba

La Lega è finita in "bolletta". Operazione 2. PerchĂ© nominare la deputata Lauro Ravetto ad Arera, l'autoritĂ per l'energia? Per consegnare il seggio al tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba. Dietro alla pazza idea di Salvini c'è un disegno fine: spostare Ravetto per sette anni ad Arera e garantire a un fedelissimo, leale, come Di Rubba, la copertura e l'immunitĂ parlamentare. Di Rubba, ex revisore dei conti della Lega al Senato, oggi tesoriere, è stato protagonista di una lunghissima vicenda giudiziaria. Condannato in primo grado a quattro anni e mezzo, ma assolto in Appello, dopo sette anni, Di Rubba è stato portato da Salvini come simbolo di errori giudiziari.